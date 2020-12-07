Самая дорогая проститутка США подала в суд на власти из-за отсутствия работы

Самая дорогая проститутка США Элис Литтл подала в суд на власти штата Невада из-за отсутствия работы. В регионе с 17 марта закрыты публичные дома, при этом работа сопутствующих заведений, таких как массажные и спа-салоны, возобновлена, сообщает Daily Star.

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30-летняя Литтл работает в борделе Moonlite BunnyRanch в городе Маунд-Хаус. По словам самой Элис, она психолог, тренер по отношениям и секс-эксперт. По подсчетам специалистов, она самая высокооплачиваемая секс-работница в стране и зарабатывает до миллиона долларов в год.

Американка подала в суд на власти Невады, указав в письме, что из-за подобных действий работники легальной секс-индустрии оказались без денег. Литтл подчеркнула, что закрытыми остались только публичные дома, в то время как другие заведения открылись. «Это просто вопиющая дискриминация легальных секс-работников Невады», — возмутилась она.

Лишившись заработка в борделе, Литтл стала подрабатывать в маркетинге, завела аккаунт на OnlyFans и стала проводить интимные встречи в онлайн- и оффлайн-режиме.

В прошлом году Элис рассказала о своей работе. По словам Литтл, в бордель она пришла в 2016 году в поисках интересной работы, и ей понравилось. Секс-работница призналась, что больше всего любит помогать людям с их проблемами, например, спасать интимные отношения в парах.

Ранее Литтл (псевдоним указывает на ее рост - 142 см) была жокеем, а также работала в службе скорой помощи. Она также является общественной активисткой в области защиты прав работников секс-индустрии, а также пишет колонки в разных изданиях и ведет видеоблог в YouTube на тему полового просвещения.