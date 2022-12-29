Самые интересные латвийские фотографии 2022 года по версии читателей Delfi

Январская непогода и северное сияние, февральские антивоенные митинги, летние поля тюльпанов, осенняя гроза и новогоднее настроение в городах Латвии. Какие посты в нашем инстаграме больше всего понравились читателям?

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Надо сказать, что наибольшую активность подписчики нашей страницы в Instagram проявляют зимой. То ли летом хочется купаться, а не "залипать" в соцсети, то ли зимние фотографии нашим фотографам удаются лучше — так или иначе, летом популярные посты с трудом набирают 150 лайков, а зимой 150 лайков означают, что фотографии читателей не впечатлили. Так или иначе, мы постарались найти что-то интересное в каждом месяце.

Январь 2022 года начался со впечатляющих фотографий зимнего рассвета над железной дорогой.

В январе латвийцев очень волновали погодные условия.



А в конце января много где можно было заснять северное сияние, например, на Мерсрагсе.



Читателей волновало состояние латвийских пляжей после недавней бури.



Кстати, наши читатели вообще любят море, особенно Юрмалу. Даже самые простые фотографии моря вызывают и людей тёплые чувства. Сразу видно, жители стран Балтии!



24 февраля началась война и первые акции протеста у российского посольства.



Мэр Риги Мартиньш Стакис выступил в начале марта против ненависти и разобщения, записав обращение на трёх языках: латышском, русском и английском.

Несмотря на происходящее в мире, природа Латвии оставалась такой же красивой и люди всё так же любовались звёздным небом.

Огре — это не только впечатляющий новогодний декор, но и интересные современные скульптуры.

Латвийцы с начала войны активно помогали мирным жителям Украины и собирали гуманитарную помощь.

Война не могла не повлиять на отмечание 8 и 9 мая. Одним из символов прекращения той войны и надежды на завершения нынешней в этом году стал голубь мира. 9 мая волонтёры выложили его из свечей на территории Саласпилсского мемориала.

Самым популярным кадром в нашем инстаграме оказалась фотография, сделанная вечером 10 мая возле Пардаугавского монумента, куда люди снова принесли цветы и свечи после того, как на утро после 9 мая их убрали экскаватором.

В конце мая наших читателей (и нас!) восхитили поля тюльпанов в Даугмале.

Июнь — это, конечно, Лиго.



Июль — потрясающее юрмальское небо и много, много радуги.



В августе были концерты Prāta vētra, на которых побывала, кажется, вся Латвия...

В сентябре читателей очаровало видео предгрозового неба над Юрмалой.

В конце сентября у Кабинета министров протестовали медики, которые оформили свою акцию творчески: принесли к зданию Кабмина гробы с крестами.

В октябре кто-то брутально спилил скамейки на 15 остановках в Тукумском и Добельском районе.

К 18 ноября латвийским служебным собакам устроили праздничную фотосессию, которая привела в восторг наших читателей.



В конце ноября на Домской площади в Риге зажгли ёлочку.



А лучшими постами декабря пока остаются фотографиии ёлки в виде Лиелварского пояса и фотографии лиепайского трамвая в дедморозовской шапочке и гирляндах.