Самые одинаковые близнецы в мире хотят замуж за одного мужчину, но закон против
Foto: instagram.com/annalucydecinque

Самые похожие близнецы в мире из австралийского города Перт, штат Западная Австралия, пожаловались на невозможность выйти замуж за одного мужчину из-за законодательных ограничений. Об этом сообщает издание The Sun.

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Идентичные близнецы Анна и Люси Десинк отчаянно хотят выйти замуж за возлюбленного Бена Бирна, которого делят между собой, но закон запрещает двоим женщинам выходить замуж за одного мужчину.

Женщины рассказали, что их отношения с механиком Бирном длятся много лет — с 2012 года. Девушки сразу после знакомства сообщили мужчине, что обе хотят быть его спутницами. Благодаря этому, сестры могут быть всегда вместе.

Мужчина утверждал, что понимает их связь. Десинк хотели убедиться, что Бену по-настоящему нравятся обе сестры, прежде чем начать с ним встречаться. Год спустя Бен, который жил в 40 минутах езды от сестер, переехал к ним и их матери. "В этих отношениях нет места для ревности. "Если Бен целует Анну, сразу после этого он поцелует и меня", — пояснила Люси.

Близнецы рассказали, что все трое спят в одной постели, хотя сестры сексуально не привлекают друг друга.

В Австралии полигамные браки запрещены, согласно закону о браке 1961 года.

Сестры Десинк потратили сотни тысяч долларов на пластические операции, чтобы добиться максимального сходства, но позднее пожалели об этом. Они почти никогда не расстаются и едят одинаковую еду, чтобы поддерживать одинаковый вес.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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