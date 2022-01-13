"Секс был похож на работу". Что творилось на вечеринках в особняке основателя Playboy

"Беспорядочный секс, оргии и горы наркотиков", — так вспоминают самые громкие вечеринки в особняке основателя журнала Playboy Хью Хефнера.

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О том, что происходило за закрытыми дверями знаменитого поместья, слагали легенды, однако простому обывателю было не суждено узнать, как развлекаются миллионеры и звезды шоу-бизнеса. Но все изменилось в 2017 году, когда 91-летний Хефнер ушел из жизни. С этого момента женщины, которые прожили с богатейшим плейбоем лучшие годы своей жизни, начали рассказывать об ужасах, творившихся за стенами особняка. О самых жестоких правилах дома и развратных желаниях основателя Playboy рассказывает "Лента.ру".