Селфи на Марсе: NASA приглашает всех желающих сделать фото на красной планете
Foto: Pixabay

В честь недавней благополучной посадки на Марс ровера Perseverance на сайте NASA открылась "фотобудка", где можно сделать селфи на красной планете. Или снимок своего кота. И, судя по соцсетям, коты уже успешно колонизируют Марс.

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"Мы не можем отправить тебя на Марс (пока не можем), но можем дать тебе красную планету", - говорится на странице генератора. Фоном можно выбрать марсианский пейзаж - с ровером и без, готовую к запуску ракету Atlas или командный центр, из которого ученые наблюдали за посадкой Perseverance.

Просто загрузите свое фото (или кота), выберите фон и скачайте картинку. Ну и делитесь в соцсетях с хэштегом #CountdownToMars.

Селфи на Марсе: NASA приглашает всех желающих сделать фото на красной планете
Foto: Pixabay

А обладатели очков виртуальной реальности могут даже прогуляться по Марсу. Инструкция - тут.

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