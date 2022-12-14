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Семья Шкеле терпит миллионные убытки
Шкеле терпит миллионные убытки и экскурсия в "клозет" Пугачевой: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

На сколько миллионов обеднели Андрис Шкеле и его жена, куда пропал вернувшийся из России из-за войны актер Андрис Лиелайс, как попасть в будуар Аллы Пугачевой и почему дисквалифицированная легкоатлетка Инета Радевича не собирается возвращать государственную премию. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Семья Шкеле терпит миллионные убытки
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