Pixabay
Foto: Pixabay

TikTok-блогерша с ником missbeifong раскрыла тайную причуду одного из богачей и запустила обсуждение, участники которого начали делиться чудачествами состоятельных людей. Подборку лучших из них опубликовал ресурс BuzzFeed.

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По словам Missbeifong, однажды она узнала о том, что богатая семья выкидывала матрас и покупала новый каждый раз, когда их детей тошнило на кровать. После этого девушка просила подписчиков: "С каким самым безумным поведением богатого человека сталкивались лично вы?"

Юзер thatpilotguy0 рассказал, как мужчина признался, что у него украли 260 тысяч долларов, но он заметил это только через девять месяцев. Другая пользовательница вспомнила, как однажды на первом свидании с обеспеченным парнем оплатила весь счет в дорогом ресторане. Он выдумал, будто забыл кошелек, и позже дал ей большую сумму. Так кавалер проверял, что партнерша готова встречаться с ним не только из-за денег.

Тиктокер Патрик Кристи рассказал, как в период карантина его друг-богач пригласил его и других приятелей в личный самолет лишь для того, чтобы провести один день в Нью-Йорке. Также богатым припомнили покупку специального особняка для вечеринок и приобретение отдельного дома для хранения памятных вещей из фильмов.

Блогерша dyl.pickless вспомнила, как однажды ее обеспеченный знакомый выбросил смартфон, заметив на дисплее царапину. Также юзеры привели в пример мужчину, который нанял водителя для няни своих детей, а также богача, который платил Instagram-моделям за то, чтобы они ели на камеру животных.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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