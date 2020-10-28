Схватка светских львиц и трудные времена экс-жены миллионера Филя: о чем пишут латышские таблоиды

Что не поделили организаторы благотворительных балов, свадьба экс-министра, "ковидный" Брюссель глазами Нила Ушакова и финансовые проблемы Санты Замуэле. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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