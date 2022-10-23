Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- 1. Четыре страны отказались от участия в Евровидении в 2023 году
- 2. Ностальгия со знаком качества: 7 культовых фильмов Рижской киностудии и где их посмотреть
- 3. Архиепископ сходил на скандальный спектакль, а вещи Ритиньша отдали украинцам: о чем пишут латышские таблоиды
- 4. Оборотень, врач-маньяк и средневековый феминизм: 7 главных онлайн-премьер октября
- 5. В России подсчитали, сколько зарабатывала Алла Пугачева
- 6. ФОТО. На Домской площади прошел флешмоб "Яйца – это сила!"
- 7. Алвис Херманис меняет автомобили как перчатки: то BMW, то новенькая Tesla
- 8. В Британии призывают бойкотировать сериал „Корона“ из-за клеветы на нового короля
- 9. Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.