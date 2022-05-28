Скончался бывший журналист LNT Иво Голдманис

В конце недели скончался журналист, бывший сотрудник телеканала LNT Иво Голдманис, сообщил порталу Delfi его коллега Эдгарс Барбакс.
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По его словам, Голдманис умер после двух месяцев борьбы с Covid-19. Журналист скончался в больнице. Сперва он лечился в Риге, а затем — в Алуксне.
Барбакс был одним из тех, кто оставался с Голдманисом в последние годы, в том числе во время преодоления тяги к спиртному. Уже в конце прошлого года Голдманис вернулся к работе, но весной журналист заразился Covid-19, болезнь протекала в тяжелой форме.
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