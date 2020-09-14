Слишком мало лайков. Instagram-модель Диана Кубасова упрекнула подписчиков
Foto: Privātais arhīvs

Участница многочисленных конкурсов красоты, а теперь блогер Диана Кубасов пожаловалась на слишком ленивых подписчиков, не ставящих лайки к ее постам.

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В Instagram у Дианы, которая с весны этого года живет на Бали, более 55 тысяч подписчиков, однако активно ставят лайки немногие. В stories она как-то пожаловалась, что ее "истории" смотрят 10 тысяч человек, а сердечки (лайки) ставит около тысячи. "Это же так легко, - написала Кубасова, - двойной клик - и вы мне очень поможете".

Видимо, число лайков очень расстраивает рекламодателей модели, о которых она пишет в соцсетях.

На жалобу Дианаы также обратила внимание блогер Šmaragdu Magda, называющая себя "духовной королевой" и "инфлюэнсером духовного целомудрия". Она также призвала пользователей не жадничать и помочь Кубоасовой.

В комментариях к посту, правда, некоторые удивились. По их мнению, если кто-то "клянчит" лайки, у него точно занижена самооценка. Другие подозревают, что большая часть подписчиков куплена (просто профили в соцсетях, но не реальные люди), поэтому они такие неактивные.

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