Служебный роман в правительстве, Паулс ходит с тростью и гороскоп Путина: о чем пишут латышские таблоиды

Раскрыта личность новой подруги Репше, действительно ли у бывших министров Рейрса и Муйжниеце служебный роман, Раймонд Паулс ходит с помощью трости, насколько богат президент Латвии и прогноз астролога о войне, инфляции и деле Лембергса. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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У экс-министров Рейрса и Муйжниеце служебный роман?





В политических кругах ходят сплетни, что у экс-министра образования Аниты Муйжниеце и бывшего министра финансов Яниса Рейрса романтическая связь, пишет Kas Jauns.

Кризис в семье Рейрса СМИ заподозрили летом. Самые наблюдательные заметили, что его жена Гунда, занимающая должность парламентского секретаря МИД, уже не носит обручальное кольцо. А осенью поползли слухи о том, что его отношения с Анитой Муйжниеце из профессиональных переросли в нечто большее. Масла в огонь подлил факт, что Рейрс старался продвинуть Муйжниецe на пост парламентского секретаря минфина. Было запланировано, что сам он возглавит комиссию Сейма по бюджету и финансам, а Муйжниеце будет обеспечивать связь министерства с парламентом. Однако ее на пост парламентского секретаря не утвердили.

В разговоре с изданием Муйжниеце отрицает все слухи. "Господин Рейрс, насколько мне известно, женатый человек. Мы просто коллеги. Я могу сходить на обед с любым из коллег. У меня нет интереса к отношениям. На первом месте - дети, далее - работа и карьера". На вопрос о своих отношениях с мужем - Мареком Муйжниексом - она заявила, что это слишком личное, подчеркнув, что брак не расторгнут. При этом, как отмечает Kas Jauns, в профиле Марека в Facebook указан статус single (одинокий).

Сам Янис Рейрс прокомментировал ситуацию так: "У меня нет и не было никаких отношений с госпожой Муйжниеце. Пора уже поставить точку всем этим спекуляциям!"

Сандис Гиргенс доволен провалом на выборах

Бывший министр внутренних дел Сандис Гиргенс признается, что после ухода из политики стал намного счастливее, пишет Kas Jauns. Возможно, причиной тому новое романтическое увлечение?

Провал на выборах в 14 Сейм, считает экс-министр, пошел ему на пользу. Он вернулся к адвокатской карьере и доволен ситуацией: "После того, как два с половиной года работал сутками напролет до красных глаз, теперь я перевожу дух".

Как известно, у Гиргенса есть сын Франческо, с матерью которого они давно расстались. Теперь в кулуарах возникли разговоры о новой пассии экс-министра - Катрине Валтере, бывшей жене баскетболиста Сандиса Валтерса. У этой яркой блондинки двое детей от прошлых отношений - совершеннолетняя дочь Луиза и восьмилетний Кристофер.

На вопросы о личной жизни Сандис Гиргенс отвечает неохотно, однако пару замечают вместе уже с лета 2022 года.

Новый спутник Анды Чакши





Обзавелась новым кавалером и депутат Сейма Анда Чакша, сообщает Kas Jauns. Уже с начала 2022 года ходили разговоры о том, что личная жизнь симпатичного политика не задалась. С врачом Иво Тераудсом Чакша вступила в брак в 2018 году, за две недели до рождения дочки Анны. Однако годы пандемии повлияли на отношения пары - Анда делилась с прессой, что трудно сохранять отношения, живя в разных городах, в разных домохозяйствах и встречаясь лишь по выходным. Публичные мероприятия политик посещала одна или с подругами. Однако 17 декабря депутат Сейма появилась на премьере в театре Дайлес в компании статного кавалера.

До брака с Иво Тераудсом Анда Чакша была замужем дважды: за предпринимателем Юрисом Пуце и за предпринимателем Анри Витолиньшем. От каждого мужа у Анды по ребенку: сыновья Андрей Пуце, Эдуард Витолиньш и четырехлетняя дочка Анна.

Внучка Паулса отменила свадьбу





Внучка Раймонда Паулса, 27-летняя Моника Педерсен два года назад обручилась в Лос-Анджелесе с начинающим кинорежиссером армянского происхождения Майклом Элояном, однако теперь стерла в своих соцсетях все свидетельства их отношений, пишет Kas Jauns.

О своей помолвке пара публично объявила летом 2020 года. Моника делилась, что свадьбу планируется провести в соответствии с латвийскими и армянскими народными традициями.

Прошлым летом знаменитый дедушка Моники сообщал, что не получал от внучки приглашения на торжество. Казалось, все встало на паузу из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19.

Позже Моника сменила статус в соцсетях на "свободна", к тому же, судя по ее публикациям, она вообще не состоит больше в отношениях с Майклом. Общие фото и видео стерты, включая и трогательное видео помолвки. Помолвочное кольцо снято. Пока Элоян продолжает жить и строить карьеру в Лос-Анджелесе, Моника сменила указанную локацию на Латвию и Великобританию. Похоже, появился и новый кавалер - живущий в Лондоне художник Джереми Аллен. "Мой любимый художник", пишет в описании к общему фото Моника. Оба публикуют снимки, на которых они вместе проводят время в Лондоне.

Сколько денег у президента Левитса





Насколько богат президент Латвии? Издание Kas Jauns изучило декларацию о доходах Эгила Левитса.

В декларации указано, что в виде зарплаты он получил 71 853 евро - почти 6 тысяч евро ежемесячно. 1 500 евро поступают в виде пенсии. 13 тысяч евро - проценты от вложений в банке Luminor, 14 тысяч евро выплачено в виде компенсации от Госканцелярии и 4583 евро указаны как "другие доходы". 1668 евро поступили как пенсия из Германии.

Также в графе доходов указано некое наследство на сумму 275 тысяч евро. Интересно, что это наследство указано в декларации о доходах второй год подряд (в прошлом году сумма была немного меньше). Президент объясняет, что теперь наследство получено полностью. Также Левитс вложил средства в накопительные фонды - 101.5 и 102.2 тысяч евро. Есть и долговые обязательства на сумму 1086 евро.

Во владении президента имеется автомобиль Mercedes-Benz A160 2009 года выпуска. Из недвижимости ему принадлежат две квартиры в Риге и одна в Цесисе, совместное земельное владение в столице, два земельных участка в Марупском и один в Энгурском крае, а также некое совместное владение в Тукумсе, указанное в декларации в графе "остальное".

"Деньги дают уверенность. Если тебе надо купить книгу или костюм, ты можешь сделать это, не задумываясь", - говорит президент. При этом он подчеркивает, что не любит транжирить, делает покупки редко, и даже мебель из Ikea скручивает сам.

Новая любовь Эйнара Репше





Этой осенью бывший премьер и руководитель Банка Латвии Эйнарс Репше вышел в свет с новой спутницей, имя которой оставил тогда в секрете.

Как выяснило издание Privāta Dzīve, уже осенью Репше сообщил своим близким о разводе с женой и матерью их 14-летнего сына, Рутой Репше-Рагинской, с которой они поженились в 2005 году, когда она едва закончила среднюю школу. Теперь Рута вернулась в родной Кестерциемс, где руководит комплексом отдыха Albatross SPA.

В начале декабря экс-премьер отметил свое 61-летие. Новая спутница немного младше его и теперь известна ее личность - это владелица Veselības centrs MFD Даце Фогеле. Репше увлекается живописью и фотографией и планирует изобразить подругу в общих поездках по Латвии.

Маэстро передвигается с помощью трости





Назло всем хворям Раймонд Паулс продолжает активную социальную жизнь, пишет Privāta Dzīve.

Маэстро не скрывает, что в последние годы испытывает трудности со здоровьем. Порой ему трудно встать на ноги и передвигаться. Теперь он обзавелся элегантной тростью с позолоченной ручкой. "Его мне подарила дочка Анете. Теперь подниматься по лестницам гораздо легче. Слава Богу, я еще не в инвалидной коляске", - комментирует Паулс.

Предрождественское время Маэстро проведет на репетициях в Доме музыки Дайле, где уже 18 декабря начались концерты.

Астролог сделал прогноз на 2023 год - о войне, инфляции и Евровидении





Астролог Андрис Рачс по просьбе Privāta Dzīve рассказал, что нас ждет в наступающем году.

Как долго Кариньш продержится у власти? Новое правительство Кариньша ждет вторая волна трудностей - уже в феврале или марте. Если их преодолеют, то летом и осенью будет затишье. В 2024 году испытания будут серьезнее. Возможно, Кариньш предпочтет покинуть Латвию и отправиться в Европу. Гороскопы Кариньша и Пиленса несовместимы, будут рождаться все новые конфликты.

Закончится ли война в Украине? К сожалению, в гороскопе Путина в первой половине года все стабильно. В свою очередь, Зеленскому звезды в январе и феврале хорошего не обещают. Далее позиция улучшается. В остальном прогноз войны остается прежним: Украина не может быть побеждена, она выйдет из войны победившей стороной. Но и Россия не показана как проигравшая. Очевидно, украинцы не дойдут до Кремля. Возможно, Украина потеряет часть территорий.

Попадет ли Латвия, наконец, в финал Евровидения? Отказ некоторых стран от участия повышает шансы. Но больших надежд на победу я бы не возлагал.

Следующим президентом опять будет Левитс? Изучив гороскоп нынешнего президента, видно, что июнь - месяц президентских выборов - не лучшее время для Левитса. Возможно, есть персона, для которой этот месяц гораздо благоприятнее.

Когда прекратится рост цен? С весны ожидается улучшение ситуации. Самое важное - перезимовать. В гороскопе Латвии первые два зимних месяца самые сложные. Уже с марта будет лучше, это однозначно!

Какие шансы у сборной Латвии на мировом чемпионате по хоккею? Прогноз: между нормальными и хорошими. Хорошо, если попадут в полуфинал, нормально - если попадут в четверть финала. Здесь трудно прогнозировать, так как в команде много игроков, тренеры, и трудно прогнозировать, кому из них улыбнутся звезды.

Чем кончится судебное дело против Лембергса? Ярких поворотов в гороскопе не наблюдается. Есть признаки, что исход для него будет не будет хороший. Там скользко. Я бы сказал, что для него есть шанс вернуться за решетку.