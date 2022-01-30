Смерть легенды, "коммуналка" бьет по миллионерам, культура отмены в Латвии и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
- 1. Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис
- 2. Ведьмы, морок и море крови. Что говорят критики о снятом в Латвии фильме с Микки Рурком
- 3. По следам Харви Вайнштейна. Что такое культура отмены и кого уже "отменили" в Латвии
- 4. Пакуем чемоданы: 6 новых потрясающих музеев, которые откроются в 2022 году
- 5. Побои, гепатит С и свадьба ради денег: шесть браков и пять бывших мужей Памелы Андерсон
- 6. Уже не стыдно. Эволюция российских сериалов: "Менты" - ремейки - Netflix
- 7. Группа Måneskin отменила свой европейский тур и не приедет в Ригу
- 8. Миллионеры в шоке от коммунальных счетов: о чем пишут латышские таблоиды
- 9. Marvel, Pixar и другие. Летом в Латвию придет стриминговый сервис Disney+
- 10. Без взрывов, отрубленных голов и Трампа. Как цензура меняет культовые фильмы и блокбастеры
- 11. Викторианский детский культ. Зачем автор "Алисы в стране чудес" фотографировал обнаженных девочек
- 12. Побег из гарема, вонючая месть и поддельный Пикассо: как разводятся богатейшие люди планеты