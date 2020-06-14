Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
- 1. Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП
- 2. Водка, шмотка и еда. Как знаменитости зарабатывают в карантине
- 3. От коронавируса скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин
- 4. Полмиллиона на красоту: сколько сестры Кардашьян тратят на уход за собой
- 5. Панин устроил скандал на похоронах Кокшенова
- 6. Алена Остапенко отметила 23-летие с возлюбленным
- 7. Муж Полины Гагариной прокомментировал информацию о разводе
- 8. Кто правит Рижской думой и депутат из зоопарка хочет обратно: о чем пишут латышские таблоиды
- 9. "Кровавый" арт-перфоманс в центре Риги: художница назвала это "запретной любовью во время пандемии"
- 10. Алкоголь на первом месте. Экс-любовник Волочковой рассказал о жизни с балериной
- 11. Бухгалтер Лагерфельда пропал с наследством кутюрье и не выходит на связь