Собчак полюбила Kārums, Охлобыстин идет воевать, Шарапова ждет первенца и другие события недели

Актер Брюс Уиллис хорошо вложился в недвижимость, бывшая тенисистка Мария Шарапова заявила о своей беременности, на экраны вышли два латвийских фильма, в Латвии начнет работу стриминговый сервис Disney+, Ригу посетила российская телеведущая Ксения Собчак. Самые интересные события в мире шоу-бизнеса по версии DELFI Showtime.
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