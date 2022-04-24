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ФОТО, ВИДЕО: Уютная старость для героя. Роскошный дом, куда Брюс Уиллис ушел на пенсию
Собчак полюбила Kārums, Охлобыстин идет воевать, Шарапова ждет первенца и другие события недели
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Актер Брюс Уиллис хорошо вложился в недвижимость, бывшая тенисистка Мария Шарапова заявила о своей беременности, на экраны вышли два латвийских фильма, в Латвии начнет работу стриминговый сервис Disney+, Ригу посетила российская телеведущая Ксения Собчак. Самые интересные события в мире шоу-бизнеса по версии DELFI Showtime.

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ФОТО, ВИДЕО: Уютная старость для героя. Роскошный дом, куда Брюс Уиллис ушел на пенсию
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