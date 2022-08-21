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ФОТО: Ксения Собчак и Константин Богомолов с детьми проводят время в Юрмале
Собчак в Юрмале, Тайсон в инвалидном кресле, самый странный фильм и другие события недели
Foto: Māris Morkāns

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ФОТО: Ксения Собчак и Константин Богомолов с детьми проводят время в Юрмале
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