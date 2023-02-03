Соловьев и Симоньян угрожают латвийскому журналисту: о чем пишут латышские таблоиды

Почему актера Вилиса Даудзиньша послали вслед за "русским кораблем", футболист Гинт Фрейманис борется с меланомой, вернувшийся из России Андрис Лиелайс задолжал за квартиру и из-за чего спортивному журналисту Арманду Пуче угрожают Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Актер Вилис Даудзиньш впал в немилость и послан вслед за "русским кораблем"





Foto: DELFI

"Иди туда же, куда русский корабль!" - один из многочисленных комментариев, которые получил свой адрес актер Нового Рижского театра Вилис Даудзиньш от рассерженных соотечественников. Что же их разозлило?

Как рассказывает Kas Jauns, что на днях актер в эфире телеканала TV24 высказал свои сомнения, стоит ли переименовывать улицы, чтобы стереть воспоминания о советской оккупации. "Я понимаю, почему это делают в Украине. Это возмущение, боль и злость. Потому что под знаменами Достоевского или Толстого творятся страшные, бесчеловечные вещи. Поэтому, повторюсь, я понимаю, почему это делается в Украине, но не понимаю, для чего это делать в Латвии", - заявил Даудзиньш. Он считает, что свидетельства оккупации следует сохранить как историческую ценность.

"Я бы не хотел, чтобы улицу Маскавас переименовали только потому, что сейчас так принято. Этому названию уже 160 лет! В каждом городе история накладывается слоями. В Риге есть немецкий слой, шведский, русский и теперь - латышский. Если мы сотрем все плохие моменты в истории, то как мы расскажем о них потомкам?"

Слова актера вызвали бурю негодования. Теперь Даудзиньша в соцсетях называют "кремлином" и "колонизованным аборигеном". Досталось ему и от коллег. Например, режиссер и актер Интар Решетинс не упустил случая съязвить и в адрес театра, принявшего Чулпан Хаматову: "Если худрук принимает в труппу "путинскую кукушку", "песня" Вилиса не удивляет. Но огорчает".

Самый важный матч Гинта Фрейманиса





Foto: Publicitātes attēli

Шесть лет назад он играл на поле против ярчайших звезд футбола, а сейчас борется с раком, рассказывает Kas Jauns об истории Гинта Фрейманиса, бывшего капитана Латвийской сборной по футболу.

В течение десяти сезонов он возглавлял футбольную команду Елгавы, несколько лет играл в сборной Латвии. Своей самой важной игрой он считает матч против Португалии в 2018 году. В тот раз нашим футболистам пришлось выступать против чемпионов Европы и позицию защиты правого фланга доверили именно Гинту - тогда он играл против самого Криштиану Роналду.

Теперь же 37-летний футболист играет, без преувеличения, самый важный и решающий в своей жизни матч - против рака. В октябре 2021 года у Фрейманиса была обнаружена 4 стадия меланомы. Была проведена операция по удалению метастазов, которые распространились в легкие, печень и почки. Тогда органы удалось спасти и остановить развитие меланомы, однако в январе этого года при очередной проверке были обнаружены новые метастазы в голове.

Консилиум врачей назначил лечение препаратом Yervoy, который не значится в списке компенсируемых медикаментов. Первый курс препарата стоимостью 13 тысяч евро оплатила организация Ziedot.lv, но в дальнейшем с интервалом в три недели будут необходимы еще три курса и в зависимости от объема флакона цена их варьируется от 13 до 17 тысяч евро. Таким образом, на лечение в целом понадобится порядка 55 тысяч евро.

На прошлой неделе Фрейманис через Ziedot.lv обратился с просьбой о финансовой помощи для борьбы с болезнью. Звезду футбола услышали, так как за неполную неделю необходимая сумма была набрана с лихвой.

Актеру Эглиенсу за два часа собрали деньги на лечение





Foto: F64

Обращаться за помощью пришлось и актеру Латвийского национального театра Мартиньшу Эглиенсу, пишет Privātā Dzīve. Уже больше года артист живет без голоса - а это один из главных инструментов в его профессии. К кому только он не обращался - ЛОРам, неврологам, остеопатам, мануальным терапевтам, даже ездил к народным целителям. Увы, безрезультатно.

В начале года консилиум латвийских врачей рекомендовал артисту процедуру, которую делают в одной из клиник Германии. Ее стоимость - порядка 10 тысяч евро. Государством процедура не оплачивается, поэтому Мартиньшу пришлось обратиться за помощью к Ziedot.lv. В День святого Валентина был открыт сбор. К удивлению и счастью Эглиенса и его семьи необходимая сумма была набрана за два часа. За выходные же сумма сбора достигла 49 тысяч евро.

Актер не скрывает слез счастья и благодарности: "Спасибо вам, всем и каждому в отдельности. Многих из вас я не знаю. Но за человека лучше всего говорят его поступки. Теперь я собираюсь в Германию. Надеюсь всем сердцем, что эта процедура поможет. Возможно, ее придется повторить. Если деньги останутся - у меня договоренность с Ziedot.lv о том, что я передам их дальше, тем, кто еще нуждается в помощи. Спасибо, спасибо, спасибо каждому!"

За что Соловьев хочет отмстить латвийскому журналисту





Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

Кремлевский пропагандист Соловьев клянется отомстить латвийскому журналисту Арманду Пуче. Что стало причиной угроз, рассказывает издание Privātā Dzīve.

Возмущение Соловьева вызвало недавняя дискуссия в студии Delfi TV на тему предстоящих Олимпийских игр. Пуче высказался, что, по его мнению, российские спортсмены должны быть отстранены от участия до тех пор, пока не прекратятся военные действия России в Украине.

"В этом участвует не только Путин. Все русское общество изъедено молью. Мы должны освободить мир от этой болезни, потому что это не цивилизация. Мир должен быть избавлен от вшей", - грубо высказался Пуче.

Эта цитата до глубины души оскорбила Соловьева, который в своей студии показал отрывок из интервью, сопровождая трансляцию клятвами в мести. "Я клянусь отомстить! Какая-то балтийская сволочь оскорбляет наших людей. Если сказанное им переложить на евреев, он бы и нескольких секунд не просуществовал в инфопространстве - заблокировали бы и открыли криминальное дело. А русских, получается, можно оскорблять как угодно!"

Журналистка Маргарита Симоньян разделила мнение Соловьева, высказавшись на своем канале: "Я только надеюсь, что это некорректный перевод. Потому что если переведено правильно, то это даже не в лучших традициях фашистской Германии. Я бы посоветовала этому товарищу, чье имя и запоминать не буду, теперь ходить по улице, оглядываясь".

В комментарии Privātā Dzīve Арманд Пуче заявил, что ничуть не удивлен, но совершенно не боится: "Ничего оригинального, это стандартный джентльменский комплект Соловьева. А Симоньян угрожает любому, кто считает, что в XXI веке мы должны быть цивилизованными. На улице мне пока не никто угрожал, как и в соцсетях. Бояться мне нечего, продолжаю жить, как и жил. На личную охрану я пока не заработал. А если и начнут угрожать - я за свои слова отвечаю. По поводу интервью - это я еще мягко высказался! Я принципиален в вопросах оккупации и всего, что с ней связано. У нас тут до сих пор полно доносчиков. Кто-то же, в конце концов, отправил мое интервью в Кремль, услужливо перевел его".

Андрис Лиелайс задолжал за квартиру





Foto: Privātais arhīvs

Актер Андрис Лиелайс не появляется на публике с тех пор, как потерпел фиаско в выборах в Сейм. Издание Privātā Dzīve сообщает, что на актера заведено судебное дело по обвинению в невыплате долгов.

Предприятие RNP подало иск против семьи Лиелайсов по взысканию долгов за оплату коммунальных услуг. Иск был рассмотрен на прошлой неделе в Рижском районном суде.

"Это старая задолженность, о которой я сам узнал лишь прошлым летом, - объясняет Лиелайс. - Мы планировали вернуться в Латвию еще 20 лет назад. Так и появилось это муниципальное жилье. Но шесть лет назад мы от него отказались. Мы вообще там не жили, но исправно оплачивали коммунальные платежи и аренду в течение 15 лет. Оказалось, я остался должен".

Актер утверждает, что отказываться от оплаты не собирается. "Мы составили с RNP договор и график выплаты долга. Надеюсь, суд это подтвердит".

Privātā Dzīve добавляет, что, несмотря на долговые обязательства в Латвии и заблокированные российские счета, на днях Андрис Лиелайс с супругой собирается в Венецию, чтобы отметить свой день рождения - актеру исполняется 66 лет. "Там живет мой друг, который подарил нам эту поездку", - объясняет актер.