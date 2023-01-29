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Бей буржуев, ослик Иа и реальная история Памелы Андерсон: 7 главных онлайн-премьер января

Foto: Kadrs no filmas

Первый месяц 2023 года предлагает целый набор самых разнообразных фильмов на любой вкус и цвет.

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Легендарный астронавт женился в свой 93-й день рождения

Foto: Privātais arhīvs/Vida Press

Бывший американский астронавт Базз Олдрин отметил свой 93-й день рождения свадьбой со своей давней подругой Анкой Фаур.

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Штурм "Норд-Оста" в Доме конгрессов. В Риге снимают фильм-байопик про Политковскую

Foto: DELFI

В Риге идут съемки фильма "Анна" про журналистку и правозащитницу Анну Политковскую, в 2006 году застреленную в подъезде своего дома. В главной роли - британская актриса и двукратный номинант премии Bafta Максин Пик. На прошлой неделе в Рижском Доме конгрессов снимали сцены теракта на Дубровке.

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Какой будет коронация короля Карла III в мае: лазерное шоу и концерт в Виндзоре

Foto: EPA/LETA

Букингемский дворец обнародовал планы проведения коронации короля Карла III и королевы Камиллы. Кроме официальной церемонии в лондонском Вестминстерском аббатстве, в Виндзорском замке пройдет концерт с участием, как было сказано, "самых известных музыкальных артистов мира" и специально собранного "коронационного хора". Концерт, который назначен на 7 мая, будет транслироваться Би-би-си.

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Ревизия русского. Откажется ли Национальный театр оперы и балета от "Лебединого озера" и "Щелкунчика"?

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Вторжение России в Украину, как стремительно тонущий корабль, увлекает за собой все русское, в том числе музыкальные произведения, литературу и искусство, созданные сто лет назад и раньше. Литовский национальный театр оперы и балета резко отреагировал на российскую агрессию, исключив из репертуара произведения русских композиторов. В этом сезоне в Вильнюсе уже нельзя будет посмотреть балеты Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" и Игоря Стравинского "Весна священная". А что в Латвии?

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Скрытые сокровища: 8 малоизвестных, но очень хороших фильмов, которые вы могли пропустить в прошлом году

Foto: Kadrs no filmas

Современному зрителю легко запутаться среди огромного ассортимента, предлагаемого стриминговыми сервисами и классическими кинотеатрами — как правило, в фокус восприятия попадает лишь то, что имеет хорошую рекламу.

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Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок на принудительные работы

Foto: Vida Press

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП, попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами. Об этом представитель Алексеевского суда Белгородской области сообщил РИА "Новости", пишет Snob.ru.

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Второй "Аватар" бьет рекорды и уже вошел в ТОП 10 самых кассовых фильмов

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"Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона преодолел отметку в два миллиарда долларов.

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Распался первый гей-брак Латвии, Паулс - жук и игрушечные нацисты: о чем пишут латышские таблоиды

Foto: Ekrānuzņēmums

Что известно о непубличной жене рижского мэра Мартиньша Стакиса, именем Паулса назвали жука, почему Дзинтарс Чича ищет счастье в Англии, зачем офицеру Земессардзе игрушечные нацисты и отчего развалился первых гей-брак Латвии. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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По смайликам и толщине кошелька. Эксперты вычислили самых сексуальных лысых знаменитостей

Foto: Vida Press

Британская компания Reboot, которая занимается онлайн-маркетингом, составила рейтинг самых сексуальных лысых мужчин среди знаменитостей. Как утверждают эксперты компании, в своей работе они использовали исключительно научные методы.

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Не пей его, не пей! На экраны выходит фильм "Молоко матери" - про советский яд в Латвии

Foto: Jānis Deinats

2 февраля на экраны выходит фильм режиссера Инары Колмане "Молоко матери": история трех поколений латышских женщин на фоне советского времени - ядовитого и разрушительного для ярких и независимых личностей. Картина снята по мотивам всемирно известного романа Норы Икстены, переведенного более чем на 20 языков. В том числе - на русский.

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"Оскар" 2023 года: называем фаворитов и пытаемся предсказать победителей

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Номинанты на получение "Оскаров" 2023 года объявлены, и неожиданностей практически не было. В их числе есть все победители и фавориты "Золотого Глобуса", есть все фильмы, попадание которых в короткий список предсказывали многочисленные наблюдатели и комментаторы. Пройдемся по основным категориям и попытаемся определить фаворитов.

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"Наш свет — в конце Путина". Виталий Манский про свой фильм, который 24 февраля покажут в Берлине

Foto: Kadrs no filmas Austrumu fronte

24 февраля фильм Виталия Манского и Евгения Титаренко "Восточный фронт" покажут в конкурсной программе "Встречи" (Encounters) Берлинского кинофестиваля. Латвийские зрители увидят картину на закрытии Международного фестиваля документального кино Artdocfest/Riga, который пройдет со 2 по 9 марта в кинотеатре Splendid palace и арт-центре Zuzeum. Виталий Манский рассказал о картине и своих мыслях о восточном фронте порталу Delfi.

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Вундеркинд поневоле. Почему пианист Ян Лисецкий считает себя счастливым человеком

Foto: Publicitātes foto/Dorm Music

4 марта Ян Лисецкий сыграет в Национальном театре ноктюрны и этюды Шопена. Это редкой красоты программа - и идеальная для знакомства с молодым канадцем, которого называют одним из лучших пианистов своего поколения.

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