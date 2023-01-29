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Бей буржуев, ослик Иа и реальная история Памелы Андерсон: 7 главных онлайн-премьер января
Первый месяц 2023 года предлагает целый набор самых разнообразных фильмов на любой вкус и цвет.
Легендарный астронавт женился в свой 93-й день рождения
Бывший американский астронавт Базз Олдрин отметил свой 93-й день рождения свадьбой со своей давней подругой Анкой Фаур.
Штурм "Норд-Оста" в Доме конгрессов. В Риге снимают фильм-байопик про Политковскую
В Риге идут съемки фильма "Анна" про журналистку и правозащитницу Анну Политковскую, в 2006 году застреленную в подъезде своего дома. В главной роли - британская актриса и двукратный номинант премии Bafta Максин Пик. На прошлой неделе в Рижском Доме конгрессов снимали сцены теракта на Дубровке.
Какой будет коронация короля Карла III в мае: лазерное шоу и концерт в Виндзоре
Букингемский дворец обнародовал планы проведения коронации короля Карла III и королевы Камиллы. Кроме официальной церемонии в лондонском Вестминстерском аббатстве, в Виндзорском замке пройдет концерт с участием, как было сказано, "самых известных музыкальных артистов мира" и специально собранного "коронационного хора". Концерт, который назначен на 7 мая, будет транслироваться Би-би-си.
Ревизия русского. Откажется ли Национальный театр оперы и балета от "Лебединого озера" и "Щелкунчика"?
Вторжение России в Украину, как стремительно тонущий корабль, увлекает за собой все русское, в том числе музыкальные произведения, литературу и искусство, созданные сто лет назад и раньше. Литовский национальный театр оперы и балета резко отреагировал на российскую агрессию, исключив из репертуара произведения русских композиторов. В этом сезоне в Вильнюсе уже нельзя будет посмотреть балеты Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" и Игоря Стравинского "Весна священная". А что в Латвии?
Скрытые сокровища: 8 малоизвестных, но очень хороших фильмов, которые вы могли пропустить в прошлом году
Современному зрителю легко запутаться среди огромного ассортимента, предлагаемого стриминговыми сервисами и классическими кинотеатрами — как правило, в фокус восприятия попадает лишь то, что имеет хорошую рекламу.
Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок на принудительные работы
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП, попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами. Об этом представитель Алексеевского суда Белгородской области сообщил РИА "Новости", пишет Snob.ru.
Второй "Аватар" бьет рекорды и уже вошел в ТОП 10 самых кассовых фильмов
"Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона преодолел отметку в два миллиарда долларов.
Распался первый гей-брак Латвии, Паулс - жук и игрушечные нацисты: о чем пишут латышские таблоиды
Что известно о непубличной жене рижского мэра Мартиньша Стакиса, именем Паулса назвали жука, почему Дзинтарс Чича ищет счастье в Англии, зачем офицеру Земессардзе игрушечные нацисты и отчего развалился первых гей-брак Латвии. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
По смайликам и толщине кошелька. Эксперты вычислили самых сексуальных лысых знаменитостей
Британская компания Reboot, которая занимается онлайн-маркетингом, составила рейтинг самых сексуальных лысых мужчин среди знаменитостей. Как утверждают эксперты компании, в своей работе они использовали исключительно научные методы.
Не пей его, не пей! На экраны выходит фильм "Молоко матери" - про советский яд в Латвии
2 февраля на экраны выходит фильм режиссера Инары Колмане "Молоко матери": история трех поколений латышских женщин на фоне советского времени - ядовитого и разрушительного для ярких и независимых личностей. Картина снята по мотивам всемирно известного романа Норы Икстены, переведенного более чем на 20 языков. В том числе - на русский.
"Оскар" 2023 года: называем фаворитов и пытаемся предсказать победителей
Номинанты на получение "Оскаров" 2023 года объявлены, и неожиданностей практически не было. В их числе есть все победители и фавориты "Золотого Глобуса", есть все фильмы, попадание которых в короткий список предсказывали многочисленные наблюдатели и комментаторы. Пройдемся по основным категориям и попытаемся определить фаворитов.
"Наш свет — в конце Путина". Виталий Манский про свой фильм, который 24 февраля покажут в Берлине
24 февраля фильм Виталия Манского и Евгения Титаренко "Восточный фронт" покажут в конкурсной программе "Встречи" (Encounters) Берлинского кинофестиваля. Латвийские зрители увидят картину на закрытии Международного фестиваля документального кино Artdocfest/Riga, который пройдет со 2 по 9 марта в кинотеатре Splendid palace и арт-центре Zuzeum. Виталий Манский рассказал о картине и своих мыслях о восточном фронте порталу Delfi.
Вундеркинд поневоле. Почему пианист Ян Лисецкий считает себя счастливым человеком
4 марта Ян Лисецкий сыграет в Национальном театре ноктюрны и этюды Шопена. Это редкой красоты программа - и идеальная для знакомства с молодым канадцем, которого называют одним из лучших пианистов своего поколения.