Создано приложение для перевода кошачьего мяуканья

Бывший инженер Amazon, а ныне менеджер в технологической компании Akvelon Хавьер Санчес создал приложения для перевода кошачьего мяуканья в человеческие слова, пишет портал Bored Panda.

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Отмечается, что кошки могут выражать мяуканьем девять основных эмоций, в том числе просьбу покормить или жалобу на боль. Кроме того, утверждается, что у кошек есть свои уникальные звуки.

Приложение MeowTalk, использующее передовой искусственный интеллект, предназначено для перевода уникального звука вашей кошки. Владельцы домашних животных могут записывать мяуканье своей кошки, а приложение распознает и переведет его в одно из девяти общих кошачьих намерений, передающих их настроение и душевное состояние. При этом разработчики обращают внимание, что у каждой кошки есть своя уникальная вокализация и "словарный запас", выходящие за рамки этих девяти основных эмоций.

Разработчик приложения Хавьер Санчес рассказал, что он обучил свое приложение распознавать мяуканье своего кота Миттенса и научился понимать, когда тот просит выпустить его или покормить. При этом он предупреждает, что на обучение приложения необходимо потратить время.

"MeowTalk не статичен, он учится и развивается с каждым переводом, который вы подтверждаете, точно так же, как мы добавляем новые слова в наши собственные банки памяти или программы обработки языка", — приводит портал слова Константина Коровкина, главного операционного директора и соучредителя Akvelon.

Поскольку MeowTalk все еще находится в стадии разработки, отзывы о нем неоднозначны. Хотя люди признают, что приложение новое и имеет некоторые недостатки и ошибки, это восхитительный и интересный способ провести время со своими домашними животными.