СССР 2.0 или Северная Корея? Как Россия будет жить в изоляции от всего мира

После военного вторжения в Украину Россия постепенно становится изгоем - экономическим, культурным, спортивным. Многие сейчас вспоминают подзабытое словосочетание "железный занавес", а кто-то даже прогнозирует возвращение к той жизни, какой ее знали граждане СССР. Но это не совсем так.

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Нынешнее государственное устройство России очень отличается от советского в первую очередь тем, что в СССР не было никакого капитализма - все принадлежало государству. В числе и услуги - например, медицина, которая была хоть и не самой лучшей, но бесплатной. Ближайшей аналогией современной России, полагает журнал Maxim, можно назвать Иран. Или считать ее гибридом России девяностых и СССР, в котором из обеих эпох взято самое плохое и ничего действительно хорошего. "Как только ты поймешь, что это и впрямь так, жить станет проще и веселее", - пишет издание. Однако веселыми эти перспективы назвать сложно.

Прорехи в новом "железном занавесе" будут постепенно затыкать, поэтому массово российским туристам придется отдыхать либо в Сочи и других внутренних курортах, либо в малочисленных (пока) дружественных странах - Кубе, Вьетнаме, Индии и, возможно, в Китае, Египте и Турции. И это будет очень дорого. Впрочем, как полагает издание, совсем закрыть страну при современном уровне технологий вряд ли возможно.

Стремительный рост цен на продукты и потребительские товары, о которых говорят уже сейчас, - это еще цветочки. Когда людям нечего есть и нечем платить за жилье, неизбежен такой рост преступности, что даже полицейское государство с ней справиться почти неспособно. Система здравоохранения станет деградировать, медицинские услуги будут куда менее доступными, упадет продолжительность жизни. Импортозамещение заставит вспомнить старые технологии производства и экономить на экологических стандартах. Неизбежно возникновение серого и черного рынка, в том числе и таких важных товаров, как лекарства.

Безработицы опасаться не стоит, а вот дефицит рабочей силы будет огромным - особенно молодой и квалифицированной. И он уже есть. Но даже при дефиците кадров много платить не будут: в России это не принято. Все упирается в жадность и отсутствие долгосрочного бизнес-планирования, пишет издание. Вряд ли эти две беды исчезнут сами собой.

Жилье строится будет, однако есть неутешительная перспектива, что его некому будет обслуживать - профессиональных кадров в этой отрасли не хватает уже сейчас. И придется вспоминать или осваивать с азов навыки, которыми на бытовом уровне владели почти все советские граждане, умевшие своими руками устранить течь в стояке, утеплить стену квартиры и починить неисправную розетку или радиоприемник.

Foto: LETA

Изоляция спортсменов от мировых состязаний станет катастрофой, так как уровень их подготовки неизбежно упадет. Даже в СССР при всех его ограничениях спорт все же оставался одной из немногочисленных, но прочных ниточек связи государства с остальным миром. И, чего греха таить, важным и мощным инструментом советской пропаганды.

Очень печальная участь ждет науку. За исключением направлений, ориентированных на военную отрасль. Та же схема работала в СССР, и именно это стало причиной таких успехов в космических разработках страны. Однако тогда союз дружил практически с половиной мира, а сейчас среди его политических партнеров остались лишь Венесуэла, Куба и Северная Корея - и они точно в науке не помощники. Самый оптимистичный вариант — Китай, но у него свои интересы.

Что касается развлечений, то у современного человека, в том числе и в России, есть масса легальных вариантов для бездумного эскапизма - кино, сериалы, компьютерные игры. И вряд ли власти, полагает Maxim, будут жестко бороться с нелегальным контентом - куда спокойнее, когда народ сидит по домам перед мониторами. Правда, с походами в кинотеатр на голливудский блокбастер, вероятнее всего, придется попрощаться - крупные производители фабрики грез уже изъяли из российского проката свои ленты. Разве что останется радость для интеллектуалов и синефилов - независимое кино, спрос на которое невелик. Зато в достатке будет так называемых патриотических фильмов, производство которых щедро финансируется государством. Другой вопрос - кто все это будет снимать, так как есть риск, что наиболее принципиальные и талантливые предпочтут деньгам с цензурой эмиграцию. Если выпустят. То же самое можно сказать и про концерты мировых поп- и рок-звезд - их не будет, сейчас музыканты массово отменяют запланированные в России концерты.

Ну а гражданское недовольство, за которое уже сейчас можно получить несколько лет (например, участие в антивоенных митингах уже приравняли к экстремистской деятельности), переместится с улиц обратно в кухни и чаты и форумы. И не факт, что среди их участников не найдется того, кто сообщит куда надо. Во внутриполитическом плане современная Россия от СССР неотличима, заключает свой прогноз издание.