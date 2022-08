Ставь на свой день рождения. Упорный канадец все же сорвал джекпот через 36 лет

Житель Торонто Стивен Диксон сорвал джекпот в лотерее и выиграл 20 млн канадских долларов (15,2 млн евро). У мужчины была очень простая стратегия: он 36 лет подряд ставил на одни и те же цифры, которые совпадали с важными датами в жизни его семьи.

"Я начал разыгрывать эти числа еще в лотерее Wintario и перенес их в Lotto 6/49. Числа, на которые я ставил, являются важными семейными датами", — передает сего слова CTV News Toronto.

Сам Диксон говорит, что узнал о выигрыше после того, как его сын напомнил ему проверить свой билет, который был куплен в магазине Sunstar Convenience в Скарборо. Мужчина вспомнил, что продавщица проверила билет и сказала: "О боже, вы выиграли главный приз!". Она начала танцевать, а посетители магазина подходили и поздравляли его с выигрышем.

"Это было нервно — я был в оцепенении. Я сел в машину и начал осознавать, в каком я был шоке. Я был слишком шокирован, чтобы веселиться, как люди делают это в рекламных роликах", — заявил счастливчик.

Когда Диксон сказал жене, что выиграл главный приз, она сначала подумала, что он выиграл 20 000 долларов. Когда он сообщил ей, что это больше 20 млн. долларов, она ему не поверила.

