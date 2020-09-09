Ставший Барби Кен пережил осложнения после очередной пластики, но останавливаться не намерен
Foto: Privātais arhīvs

Джессика Алвес, ставшая знаменитой еще будучи мужчиной по имени Родриго, переживает осложнения после очередной пластической операции - в ее подбородке появилась дыра.

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Напомним, Родриго Алвес, известный как "живой Кен" прославился несколько лет назад, благодаря десяткам пластических операций по трансформации внешности - от липосакции до экстракции нижних ребер и ринопластики. Как подсчитали СМИ, Алвес потратил на пластику более полумиллиона евро. Уже тогда некоторые врачи предупреждали, что увлечение молодого человека приведет к необратимым последствиям, однако его это не останавливало. А позднее Родриго и вовсе решился на смену пола, пояснив, что всегда чувствовал себя некомфортно в мужском теле.

Сменив пол и имя Джессика продолжила делать различные процедуры в стремлении достичь идеальной, на собственный взгляд, внешности. И одна из недавних процедур привела к осложнениям.

Как пишет Mail Online, которому Джессика рассказала о происходящем, причиной стала инъекция филлеров в подбородок. По словам Джессики, проводивший процедуру мастер не имеет специального профобразования, а закончил лишь курсы. Проблема проявилась пару недель спустя, когда женщина заметила, что в подбородке началась инфекция и жидкость стала вытекать через образовавшуюся дыру.

Впрочем, это еще не все злоключения. В то же время Алвес отправилась в Бразилию на коррекцию формы ног, после которой они опухли, увеличившись на два размера. Вернувшись в Великобританию, где уже давно обосновалась Джессика, она сразу обратилась к хирургам, но те лишь развели руками, не зная чем помочь. Тогда она решила обратиться к турецким хирургам, но и те заявили, что не знают, как исправить осложнения. Впрочем, пару дней назад Джессика радостно объявила своим подписчикам в соцсетях, что нашла специалиста, который "починил" ее подбородок, а заодно поработал над носом и линией шеи.

Несмотря на все пережитые осложнения, она и не думает останавливаться, и уверена, что еще не достигла своего идеала. Предположения комментаторов о зависимости от пластической хирургии Джессика отвергает и говорит, что делает операции "по медицинским показаниям".

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A post shared by Medios de comunicacion (@artista_noticias_) on Sep 8, 2020 at 5:40pm PDT

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