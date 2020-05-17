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Женщины показали в соцсетях мотивирующие примеры борьбы с лишним весом
RIA Novosti/Scanpix
Foto: RIA Novosti/Scanpix

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Женщины показали в соцсетях мотивирующие примеры борьбы с лишним весом

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