Стюардесса латвийской авиакомпании airBaltic Кристина Иванчикова, оставшись на неопределенное время без работы, как и многие ее коллеги, в карантине не скучает - девушка выпустила песню Alcatraz и клип на нее.

Впрочем, для Кристины, которая делает музыку под псевдонимом Agamma, это не совсем дебют. В прошлом году она выпустила песню Adrenalin, попавшую в ТОП-100 российского iTunes. После этого ее пригласили принять участие в российском телешоу "Бородина против Бузовой". Правда, карьере певицы на тот момент девушка предпочла более стабильную работу в авиакомпании. Сейчас, оставшись на неопределенное время без работы, она решила снова заняться музыкой.

"Своим примером я хочу воодушевить людей и показать, что создавшуюся ситуацию также можно рассматривать позитивно. Например, использовать самоизоляцию для того, чтобы начать осуществлять мечты и развивать свои творческие способности", - говорит Кристина.