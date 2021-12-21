Суд признал обоснованным штраф блогерши Миглане за недобросовестную рекламу

Окружной административный суд Елгавы оставил в силе приговор, который блогерше Адриане Миглане вынес Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП), выяснило агентство LETA. Блогерша должна будет заплатить штраф в 1,5 тысячи евро.

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Миглане была оштрафована за то, что не указала в своих рекламных публикациях, что они оплачены рекламодателем. Специалисты ЦЗПП пытались связаться с девушкой, чтобы та могла правки в публикации, но коммуникация была не очень удачной — указанные нарушения блогерша исправила частично, а затем внесла ЦЗПП в черный список.

В Instagram-stories Миглане объяснила, что считает штраф несправедливым, поэтому обратилась в суд. По словам Адрианы, за последние два года она получила в виде дохода от рекламы около 3 тысяч евро — примерно 125 евро в месяц, и считает наказание несоразмерно большим.

Суд признал решение Центра защиты прав потребителей обоснованным и правомерным, полностью отклонив заявление Миглане. Публикации, в которых не указан рекламодатель, не могут быть совпадением или случайностью, так считаются продуктом хозяйственной деятельности — Миглане создает контент и получает за него вознаграждение.

Суд также не увидел, чем публикации Миглане могут отличатся от рекламы на телевидении или на радио. Во всех случаях, когда осуществляется коммерческая практика, ее коммерческий характер должен быть четко определен — иначе можно столкнуться с расплывчатым описаниям продуктов или утаиванием информации с целью обойти требования "Закона о запрете на недобросовестную коммерческую практику".