Суд вынес приговор троим лжесвидетелям по делу Ефремова
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Пресненский районный суд Москвы в пятницу, 30 апреля, признал виновными в даче заведомо ложных показаний по делу о ДТП в центре Москвы трех свидетелей со стороны защиты актера Михаила Ефремова.

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Александра Кобца и Андрея Гаева приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 10 проц заработной платы, Тевана Бадасяна - к году.

Для всех троих прокуратура запрашивала год и десять месяцев исправительных работ.

Бадасян утверждал, что в автомобиль Ефремова около бара "Улисс" сел не он, а высокий мужчина в бейсболке. В свою очередь, Кобец и Гаев настаивали, что актер находился в машине, однако после ДТП вышел из автомобиля со стороны пассажирского сидения, а за рулем находился другой человек, которого они не смогли описать, уточняет агентство "Интерфакс".

Приговор Михаилу Ефремову за ДТП

В сентябре 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. Позднее, 22 октября, Мосгорсуд изменил наказание на 7,5 лет колонии.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. Автомобиль артиста вылетел на встречную полосу и въехал в фургон службы доставки еды. Водитель фургона Сергей Захаров в результате аварии скончался. Как установило следствие, джип Ефремова в момент аварии был исправен, а сам актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Интерфакс

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Интерфакс

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