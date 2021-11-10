1 6
Сын Кариньша отметил Хэллоуин под гимн Советского Союза
Сын Кариньша полюбил СССР, Шлесерсу не дадут "ковид"-сертификат: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Зачем сын премьер-министра использует советскую символику, почему переболевшему коронавирусом Шлесерсу не дали "ковид"-сертификат, как известному рэп-исполнителю Гатису Ирье удалось бросить наркотики и чем людям не угодил плававший по Даугаве "айсберг коррупции"? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 6
Сын Кариньша отметил Хэллоуин под гимн Советского Союза
Читать комментарии (11) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt