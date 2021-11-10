Сын Кариньша полюбил СССР, Шлесерсу не дадут "ковид"-сертификат: о чем пишут латышские таблоиды

Зачем сын премьер-министра использует советскую символику, почему переболевшему коронавирусом Шлесерсу не дали "ковид"-сертификат, как известному рэп-исполнителю Гатису Ирье удалось бросить наркотики и чем людям не угодил плававший по Даугаве "айсберг коррупции"? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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