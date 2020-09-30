Тайная свадьба Белоконя, шок Линды Мурниеце и Липман об убийстве Ребенока: о чем пишут латышские таблоиды

Почему экс-министр Линда Мурниеце в шоке от выставленных счетов за воду, что ночные воры украли у бывшего депутата Карлиса Лейшкалнса, с кем выходит в свет дважды разведенный Гунар Кирсонс и что об убийстве адвоката Ребенока думает сотрудничавший с ним бизнесмен Киров Липман? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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