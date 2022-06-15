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Латвийский миллионер обвенчался через 25 лет после помолвки
Тайная свадьба миллионера, Юлий Круминьш о смерти и мировой успех латвийской тиктокерши: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Миллионер Кокалис обвенчался после 25 лет помолвки, Юлий Круминьш нашел могилу своего отца, за что тиктокер из Латвии получила престижную международную награду и как тайно жениться в 70 лет на зависть внукам. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Латвийский миллионер обвенчался через 25 лет после помолвки
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