Тайная свадьба миллионера, Юлий Круминьш о смерти и мировой успех латвийской тиктокерши: о чем пишут латышские таблоиды

Миллионер Кокалис обвенчался после 25 лет помолвки, Юлий Круминьш нашел могилу своего отца, за что тиктокер из Латвии получила престижную международную награду и как тайно жениться в 70 лет на зависть внукам. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- 1. Латвийский миллионер обвенчался через 25 лет после помолвки
- 2. Бизнесмен Юлий Круминьш нашел могилу своего отца
- 3. Тиктокер из Латвии получила престижную премию Nickelodeon
- 4. Дина Зузане похвасталась своим детищем - самым дорогим садом в Латвии
- 5. 70-летний предприниматель Айвар Звирбулис тайно женился
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.