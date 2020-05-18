Танцор из клипа российской группы Little Big Дмитрий Красилов, известный в сети как Пухляш, попал в рейтинг Forbes. Результаты голосования читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет публикуются на сайте издания.

25-летний танцор из города Заринск оказался на втором месте в списке в категории "Искусство", набрав 12,1 процента голосов. Лидирующую позицию он уступил актеру Никите Кукушкину, за которого проголосовали 16,6 процента читателей.

Как отмечают редакторы издания, выбор пользователей будет учтен экспертами при определении итогового списка, который они опубликуют на сайте во второй половине мая.

В апреле Красилов снялся в видео группы Cream Soda про карантин. Музыканты перепели хит "Плачу на техно" коллектива "Хлеб". Они и другие участники ролика станцевали на балконах многоэтажного жилого комплекса, устроив вечеринки в отдельных квартирах.

Музыкальное видео на песню Uno, с которой группа Little Big должна была представлять Россию на международном песенном соревновании "Евровидение-2020", было выпущено вечером 12 марта. Оно оказалось самым популярным среди представленных участниками конкурса официальных клипов. В комментариях под роликом танцующего в кадре Дмитрия Красилова наделили прозвищем Пухляш. Позже его фанаты начали требовать, чтобы танцор также отправился на конкурс.