Тантрический секс для депутата, кто и чем кормил Макрона в Риге и кошмар стилиста в Рижской думе: о чем пишут латышские таблоиды

Что жена подарилу Лембергсу на день рождения, почему эксперты шокированы стилем новоизбранных депутатов, кто из известных людей интересуется тантрой и кто и чем кормил президентскую пару Франции в нашей стране? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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