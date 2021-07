Телепузики привились от "ковида", но у людей возникли вопросы

Самые странные персонажи телевизионного мира тоже включились в кампанию по призыву к массовой вакцинации. Первым делом Тинки-Винки, Дипси, Ла-ла и По сделали прививку и рассказали об этом в соцсетях. И у людей очень много вопросов к телепузикам.

В официальном профиле детского сериала опубликованы снимки с "документами", подтверждающими вакцинацию. Правда, названия препаратов хоть и похожи, но все же отличаются от существующих. Это "Нунсон" и "АстраТуббика".

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ☀️ Who's ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs — Teletubbies (@TeletubbiesHQ) July 7, 2021

Впрочем, многочисленных комментаторов смутило отнюдь не это. А, например, указанный год рождения - 2003-й. Между тем, всем известно, что первое появление четырех цветных малышей на телеэкранах состоялось в 1997-м. Кроме того, люди интересуются, каким образом Тинки-Винки и другие получили отметку о второй дозе вакцины, которую они должны получить в будущем. Ну и, наконец, почему две дозы "Нунсон" (явный намек на вакцину Janssen от Johnson & Johnson), хотя нужна одна?

why are they born six years after the first episode came out. why are the second shots in the future. why are they getting two shots of J&J. what is HAPPENING. — ted hendershot (@tedhendershot) July 7, 2021

Lemme just bring this to everyone's attention pic.twitter.com/2h1ayYNWms — Snapback Kid Kruse 🐐 (@kruuuuuse) July 8, 2021

IMPOSTERS where are the real teletubbies cuz ya'll sus thinkin ur born in '03 pic.twitter.com/2R3ngPcboH — Sarah🌈🦋 (@Sarahmegan2002) July 7, 2021

Но это еще не все. Еще один момент, вызвавший вопросы у комментаторов, это порядковые номера пациентов: "Подождите, вы хотите сказать, что где-то есть еще как минимум 93751 телепузик?"

Wait, so you're telling me that THERE ARE AT LEAST 93751 OTHER TELETUBBIES/PEOPLE within the Teletubby universe??? — Emma :) (@TakeThePeepo) July 8, 2021

А кое-кто вспомнил, что в "Туббилэнде" есть еще солнышко, однако о нем никто не обмолвился и словом.

OK but NOBODY is mentioning the Eldritch deity that is BABY SUN!!? pic.twitter.com/vr4OC1evCt — Chibi (@ChibiNinjaGamin) July 8, 2021

Но самым пугающим для некоторых оказался факт, что на свете есть множество взрослых людей, которые смотрят "Телепузиков".