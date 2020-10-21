Темное прошлое друга Ребенока, кирпич для Сейма и инфантильный мэр Риги: о чем пишут латышские таблоиды

Почему сын экс-депутата и бывшего министра юстиции Дзинтара Расначса не согласен с мнением отца и протестует около Сейма, какие нелицеприятные тайны скрывает прошлое друга и компаньона убитого адвоката Павла Ребенока, какие меры могут быть эффективными против коронавируса и как стилисты оценили первый публичный выход нового мэра Риги с супругой? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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