Теперь супруги: латвийский дизайнер Кашер и его партнер Янис сыграли свадьбу в Копенгагене

Латвийский художник, дизайнер и певец Каспар Блумс-Блуманис, известный как Кашер, и его партнер Янис вступили в брак в Копенгагене.

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Кашер и его спутник жизни Янис уже давно начали подготовку к свадьбе, и теперь столь важное для них событие осуществилось. Мужчины расписались в Дании, где у однополых партнеров есть возможность заключить брак.

В свадебной церемонии принимала участие близкая подруга Кашера, певица Саманта Тина (именно Каспар разрабатывал сценические костюмы для ее участия в "Евровидении"). На празднике также присутствовала съемочная группа телешоу "Slavenības. Bez filtra", так как у мужчин был заключен контракт на съемку событий их личной жизни, в том числе свадьбы в Дании. По этой причине, присутствующим нельзя было публиковать слишком много видео и фото бракосочетания.

После регистрации брака супруги откупорили бутылку шампанского Dom Perignon в центре города и, конечно, нашли время для фотосессии.

Кашер рассказал о своих отношениях с Янисом Мининсом в конце 2019 года. Позже пара публично объявила о своем желании создать семью и усыновить детей. С тех пор молодые люди мечтали официально оформить свой союз. Поскольку закон о партнерствах в Латвии еще не принят, мужчины несколько месяцев собирали необходимые документы для заключения брака в Дании. Немало времени было потрачено и на поиски свадебных нарядов: сначала Кашер хотел увидеть Яниса у алтаря в платье, но в итоге они сошлись на стилизованных светло-голубых костюмах.

Недавно Кашер заявил, что хотел бы отпраздновать день своей свадьбы в приватной обстановке вместе со своим мужем. Фрагменты бракосочетания будут показаны 21 и 22 июня в эфире телеканала "STV Pirmā!".

Напомним, первый однополый брак среди латвийцев в начале прошлого года заключил экс-политик Роберт Путнис. На тот момент он прожил со своим партнером Дмитрием Марковым около 13 лет. Регистрация брака состоялась в Мюнхене. "Конечно, это сопровождается горечью от того, что другое государство предоставляет большую правовую защиту, нежели моя любимая Латвия", - написал тогда Путнис в соцсетях, опубликовав несколько снимков церемонии. Роберт Путнис впервые о своей нетрадиционной ориентации заявил в 2015 году, когда занимал пост главы отдела по политике СМИ в Министерстве культуры.