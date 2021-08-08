1 8
Паулс про свои долги, русскую отдачу и источник улыбки
Толстая Лера, долги Паулса, самые богатые русские звезды и другие события недели
Foto: Publicitātes foto/Privātais ahīvs

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 8
Паулс про свои долги, русскую отдачу и источник улыбки

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'