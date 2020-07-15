Торговля младенцем, кому выгодны интриги в борьбе за наследство Малыгина и еще одна гей-свадьба в Латвии: о чем пишут латышские таблоиды

По какой цене фото своего ребенка продает скандальный Андрис Кивичс, от кого мать младшей наследницы Валерия Малыгина защищает наследство, сколько стоит роскошный автомобиль обвиняемого в коррупции экс-главы Банка Латвии Илмара Римшевича и почему знаменитый рекламщик Эрик Стендзениекс остался почти ни с чем? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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