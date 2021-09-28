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"Строят из себя несчастных"
"Тошнит от этого". За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
Foto: instagram.com/charlidamelio

17-летняя американка Чарли Д'Амелио из Норуолка, штат Коннектикут, снимающая незатейливые видео с танцами в своей комнате, стала первой TikTok-блогершей, набравшей более 100 миллионов подписчиков. Ее аккаунт уже многие месяцы остается самым популярным на платформе, что у многих вызывает недоумение. Пользователи критикуют и ролики блогерши, и ее саму: многим не нравится, как девушка ведет себя на публике. Однако негатив только делает ее более популярной: недавно Д'Амелио запустила реалити-шоу о своей семье.

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Как девушка-подросток стала звездой TikTok и почему ее ненавидят пользователи, рассказывает "Лента.ру".

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"Строят из себя несчастных"
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