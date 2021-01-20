Президент России Владимир Путин искупался крещенским утром в проруби, однако внимание людей привлек не сам факт, а плавки главы соседнего государства.

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Все дело в том, что на Путине были надеты синие трусы - такие же, как у Навального в день его отравления. И эта деталь навела всех на предположение, что это те самые трусы, которые попали к сотрудникам ФСБ и подверглись очистке от следов "Новичка".

знаете что общего между этими людьми? синие трусы pic.twitter.com/TKKTAV3IAO — just a goddess✨ (@govnoebanoee) January 19, 2021

Путин вышел на одиночный пикет в синих трусах после ареста Навального pic.twitter.com/JoPT8ZQppY — Алина Дидковская (@aldidkovskaya) January 19, 2021

Нашлись синие трусы Навального! Теперь их ещё один фсбшник стирает в крещенской купели, чтоб наверняка. pic.twitter.com/ZIFVIvHsIM — Лёша Миняйло (@aminyaylo) January 19, 2021

Это те самые синие трусы Навального? Вот это по-первобытному было бы: вождь надевает трофей - шкуру, которую носил вождь соседнего племени. https://t.co/uHXl9PC7WJ — Andrey Zakharov (@skazal_on) January 19, 2021

стало известно почему нaвaльному не вернут трусы pic.twitter.com/HMDuNTLBcu — бе ды с да шкой (@esum_e) January 19, 2021