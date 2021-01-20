Президент России Владимир Путин искупался крещенским утром в проруби, однако внимание людей привлек не сам факт, а плавки главы соседнего государства.

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Все дело в том, что на Путине были надеты синие трусы - такие же, как у Навального в день его отравления. И эта деталь навела всех на предположение, что это те самые трусы, которые попали к сотрудникам ФСБ и подверглись очистке от следов "Новичка".

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