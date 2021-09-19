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Ferrari вместо гроба и прах в пачке чипсов. Самые экстравагантные похороны знаменитостей
Тупак жив, личная жизнь советских кинозвезд, двойняшки Павлютса и другие события недели
Foto: LETA/Kadrs no filmas/AP/Scanpix

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Ferrari вместо гроба и прах в пачке чипсов. Самые экстравагантные похороны знаменитостей

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