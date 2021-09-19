Тупак жив, личная жизнь советских кинозвезд, двойняшки Павлютса и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
- 1. Ferrari вместо гроба и прах в пачке чипсов. Самые экстравагантные похороны знаменитостей
- 2. Заморские принцы и дивы экрана: как сложилась жизнь советских актрис с заграничными мужьями
- 3. Фиктивный развод Гобземса и голый актер в "Дайлес": о чем пишут латышские таблоиды
- 4. "Никто не видел Тупака мертвым". Почему фанаты считают, что он до сих пор жив
- 5. Отдать концы. Дмитрий Харатьян рассказал о своем латышском друге
- 6. Сюрреализм Серебренникова и безумное румынское порно: что смотреть на "Балтийской жемчужине"
- 7. Глава минздрава Даниэл Павлютс стал папой двойняшек
- 8. ФОТО. Старый Голливуд, доспехи и ковбои: как прошел Met Gala 2021
- 9. Ярмарка винилов, электро-поп и грандиозная "барахолка". Чем заняться в Риге в ближайшую неделю