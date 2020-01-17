Более 20 тысяч женщин отправили заявку, чтобы пройти жесткий отбор и стать возлюбленной японского миллиардера Юсаку Маэдзавы. Победительница отправится вместе с бизнесменом в полет вокруг Луны. Как сообщает AsiaOne, в анкетах конкурсанток проверили на готовность терпеть газы миллиардера.

Данные о числе участниц конкурса привел стриминговый сервис AbemaTV, который будет транслировать телешоу. По словам Маэдзавы, ему захотелось найти себе единственную для серьезных отношений.

Анкеты, которые предложили заполнить потенциальным участницам проекта, содержали ряд вопросов на проверку совместимости с предпочтениями главного героя. Девушек спросили, куда бы они отправились, если бы в их распоряжении оказался частный самолет. "Если Маэдзава пустит газы перед вами, что вы ему скажете?" — гласил другой вопрос. Каждый ответ оценивается изображением с выражением лица миллиардера — радостным или грустным.

О старте кастинга стало известно в начале января. В телешоу под названием Full Moon Lovers смогут поучаствовать девушки в возрасте от 20 лет. Предпочтение будет отдаваться "светлым личностям". Планируется, что в эфире миллиардер проведет несколько свиданий с претендентками. Потенциальную партнершу он выберет в марте 2020 года.

44-летний Маэдзава — модельер и основатель онлайн-магазина одежды Zozo. Forbes оценивает его состояние в два миллиарда долларов. Он станет первым космическим туристом, который отправится к орбите Луны. Полет организует SpaceX, компания американского бизнесмена Илона Маска. В сентябре 2019 года японский миллиардер продал контрольный пакет акций своей компании и оставил пост генерального директора.