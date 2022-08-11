У нее была стратегия. Уличная попрошайка выиграла в лотерею миллион евро

Женщина по имени Мерседес четыре года просила милостыню в районе Ла-Флорида в испанском городе Аликанте. Каждый день в девять утра она приходила в супермаркет напротив лотерейного магазина Estanco 54 и сидела там до двух часов дня, сообщает Euronews.

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К двум часам дня в кармане у Мерседес накапливалась сумма хотя бы в один евро, а в Estanco 54 завозили свежие билеты местной лотереи Bonoloto. Мерседес переходила на другую сторону улицы, чтобы зайти в магазинчик и купить билет за 1 евро. Она повторяла эти простые действия на протяжении четырех лет, до 2 августа 2022 года. В тот вторник она узнала, что ее билет выиграл 1,27 миллиона евро.

Как рассказала Euronews лотерейного магазинчика Мари-Анхелес Торрегроса, узнав о выигрыше Мерседес просто сказала ей: "Вы так облегчили мне жизнь!"

За день до этого, поздно вечером сеньоре Торрегроса позвонили из студии, где проходит розыгрыш лотерейных номеров. Так она узнала, что один из проданных ею билетов выиграл больше миллиона евро.

"Мы все были вне себя от радости, но не знали, кто из наших постоянных клиентов мог выиграть! Мне и в голову не приходило, что это могла быть Мерседес, - рассказала Мари-Анхелес Торрегроса. - Я даже позвонила моей матери, ведь и она каждый день покупает билет Bonoloto, но номера не совпали."

Во вторник Мерседес пришла в лотерейную лавку. "Я думаю, что цифры на телевидении такие же, как и у меня", - сказала она владелице магазина. Они стали сверять номера: так и есть! Ее выигрыш составил 1,2 миллиона евро.

Жизнь Мерседес была нелегкой: "Пять лет назад она попала с трудную ситуацию и с финансами у нее было совсем туго. Люди по-соседски помогали ей, когда видели, как она сидит перед нашим магазином. Прохожие, выходившие из магазинов, предлагали ей то хлеба, то пакет молока", - рассказывает владелица лотерейной лавки.

Мать пятерых детей, Мерседес живет в скромном домике в рабочем квартале. "Она не умеет ни читать, ни писать. Все сейчас дают ей советы о том, как лучше распорядиться выигрышем", - говорит Мари-Анхелес о Мерседес. Ведь ее старые привычки пока не изменились: она по-прежнему приходит сюда каждый день. По словам самой Мерседес, она, как и раньше, завтракает в том же месте, а первое, что сделала на выигранные деньги, это купила пару тапочек всего за 5 евро.

"Теперь, когда она идет по улице, все начинают ей аплодировать, люди счастливы за Мерседес. Народ на улицах кричит ей "Оле!", словно в каком-нибудь фильме Альмодовара", - шутит Мари-Анхелес. Ее лотерейный магазинчик остается их семейным бизнесом в течение уже пяти поколений. А с тех пор как удачливая Мерседес выиграла здесь джекпот, самый большой из когда-либо выигранных в этой лавке, хозяйка заметила, что к ней за билетом Bonoloto стали приходить гораздо чаще: все теперь хотят попытать счастья.