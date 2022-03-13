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СССР 2.0 или Северная Корея? Как Россия будет жить в изоляции от всего мира
Убежище Кабаевой, эмиграция Пугачевой, искусство - Украине и другие события недели
Foto: Sputnik/Scanpix

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СССР 2.0 или Северная Корея? Как Россия будет жить в изоляции от всего мира
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