Участница латвийского телешоу собирает деньги на операцию по смене пола

Участница популярного социального телепроекта "Caur ērkšķiem uz..." ("Сквозь тернии к...") 50-летняя Линда Шулце разместила на краудфандинговой платформе просьбу о пожертвовании средств для операции по перемене пола, пишет DELFI Izklaide.

Линда была участницей первого сезона шоу. Тогда она рассказывала о себе, что является трансперсоной, почти всю жизнь прожившей как мужчина, но испытывающей из-за этого огромный дискомфорт: "Как туфли, которые жмут, но снять их невозможно". Попытки примириться со своим телом оказались безуспешными. Известно, что в свое время участница шоу даже состояла в браке, имеет ребенка. По словам Линды, жена первая заметила, что с ее супругом что-то не то. В итоге брак рухнул, однако по прошествии времени бывшим супругам удалось наладить отношения и остаться друзьями.

На телешоу Линда пришла из-за комплекса неполноценности. Признавалась, что не решается претендовать на работу, так как уверена, что никто не возьмет на работу человека, который выглядит, как женщина, но по паспорту является мужчиной. Чтобы заработать на жизнь, Линда стала работать в секс-чатах и заниматься проституцией. По словам Шулце, она очень одинока, а от окружающих видела лишь насмешки и осуждения.

Обращение Линды опубликовано на платформе Go Get Funding в разделе "Медицинская помощь". В своем обращении она указывает, что уже более 10 лет живет как женщина, однако хочет на самом деле стать ею, но ни одна работа не дает такого заработка, чтобы накопить деньги на необходимую операцию и терапию. "Никогда прежде я не просила о помощи, но теперь не вижу другой возможности. Чтобы начать жить, а не существовать, мне нужна операция. Спасибо всем за пожертвования", - пишет Линда, указавшая, что необходимы 16 тысяч евро. На сбор этой суммы ей даны 100 дней, однако на данный момент всего два человека сделали пожертвования на сумму 6 евро.