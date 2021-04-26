Учитель выпил с учениками, отвел их в стрип-клуб и ничего не вспомнил
Foto: Shutterstock

Британского учителя информатики Ричарда Гленна, который напивался во время школьной поездки в Коста-Рику, угощал алкоголем детей и отводил их в стриптиз-клуб, отстранили от преподавания на три года. После поездки он ничего не вспомнил, сообщает BBC News.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно отчету комиссии по регулированию обучения, во время поездки Гленн неоднократно употреблял алкоголь и давал его несовершеннолетним. Он также отвел несколько детей в стрип-клуб и вел себя очень агрессивно по отношению к женщинам.

"Гленн во время школьной поездки находился под воздействием алкоголя и, следовательно, был не в состоянии адекватно принимать решения. Это произошло в обстоятельствах, когда ученики, находившиеся под его опекой, находились в незнакомой стране, вдали от дома и полагались на него в вопросах руководства и защиты", — говорится в отчете.

Гленн был одним из сопровождающих группы школьников от 16 до 18 лет, которые отправились в поездку в Коста-Рику. Сам учитель признался, что не может вспомнить, что произошло из-за состояния опьянения, но "не оспаривает воспоминания присутствующих".

Стоимость учебы в частной школе Нортумберленда, где преподавал Гленн, составляет 4850 фунтов стерлингов в семестр.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Великобритания
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса