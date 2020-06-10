instagram.com/mila_kuznetsova10
Foto: instagram.com/mila_kuznetsova10

Украинка Мила Кузнецова дебютирует в смешанных единоборствах (MMA) в сентябре 2020 года на турнире в Таиланде. Об этом сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Участница модельного конкурса Miss Universe Plus Size — 2019, имеющая 13-й размер груди, проведет выставочный поединок. Ее соперница пока не определена. Кузнецова отметила, что вылетит в Таиланд для подготовки к бою, как только будет возобновлено международное авиасообщение.

Организатором мероприятия выступит российский бизнесмен и блогер Максим Мернес. Он рассказал, что рассчитывает пригласить на вечер MMA ирландца Конора Макгрегора. Гонорары участникам турнира планируется выплачивать в криптовалюте.

11 мая Кузнецова заявила о желании стать профессиональной боксершей. Модель планировала начать тренировки и затем получить лицензию в национальной лиге профессионального бокса Украины.

View this post on Instagram

A post shared by MILA KUZNETSOVA MISS UKRAINE🇺🇦 (@mila_kuznetsova10) on May 1, 2020 at 11:22am PDT

View this post on Instagram

A post shared by MILA KUZNETSOVA MISS UKRAINE🇺🇦 (@mila_kuznetsova10) on May 21, 2020 at 5:30am PDT

View this post on Instagram

A post shared by MILA KUZNETSOVA MISS UKRAINE🇺🇦 (@mila_kuznetsova10) on Jun 2, 2020 at 8:41am PDT

View this post on Instagram

A post shared by MILA KUZNETSOVA MISS UKRAINE🇺🇦 (@mila_kuznetsova10) on Jun 9, 2020 at 3:07am PDT

View this post on Instagram

A post shared by MILA KUZNETSOVA MISS UKRAINE🇺🇦 (@mila_kuznetsova10) on Jun 2, 2020 at 3:54pm PDT

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

7

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form