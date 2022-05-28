Украинский пес-сапер Патрон получил спецприз Каннского кинофестиваля

Украинский пес-сапер по кличке Патрон получил специальную награду Каннского кинофестиваля за связь между человечеством и собаками (премия Dogmatarian), сообщило агентство AFP вечером в пятницу, 27 мая.

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Приз вручили представителю украинской делегации в Каннах. "Патрон не может быть здесь, потому что его работа очень нужна дома. Это награда посвящается всем защитникам Украины и защитникам мира во всем мире", - сказала она.

Главный приз для собак-актеров - Palm Dog ("Пальмовая собака") - получил пудель Брит из фильма "Боевой пони".

Служебная собака породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон - один из символов украинской армии. Собака входит в отряд саперов Черниговской области, где после отступления российских войск занимается поиском оставшихся мин. Всего ему удалось обнаружить более 200 взрывных устройств.

Пес по кличке Патрон стал настоящим символом украинского героизма. Он нашел уже более 250 мин, хотя саперному делу специально не учился. Теперь Патрон получил государственную награду из рук Владимира Зеленского pic.twitter.com/H1L93XANKg — DW на русском (@dw_russian) May 9, 2022

В мае президент Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За преданную службу". "Я наградил сапера Патрона, который не только помогает обезвреживать взрывоопасные предметы, но и помогает учить наших детей необходимым правилам безопасности на территории, где есть минная угроза", - сказал Зеленский во время церемонии награждения.