Украинский пес-сапер Патрон получил спецприз Каннского кинофестиваля
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Украинский пес-сапер по кличке Патрон получил специальную награду Каннского кинофестиваля за связь между человечеством и собаками (премия Dogmatarian), сообщило агентство AFP вечером в пятницу, 27 мая.

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Приз вручили представителю украинской делегации в Каннах. "Патрон не может быть здесь, потому что его работа очень нужна дома. Это награда посвящается всем защитникам Украины и защитникам мира во всем мире", - сказала она.

Главный приз для собак-актеров - Palm Dog ("Пальмовая собака") - получил пудель Брит из фильма "Боевой пони".

Служебная собака породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон - один из символов украинской армии. Собака входит в отряд саперов Черниговской области, где после отступления российских войск занимается поиском оставшихся мин. Всего ему удалось обнаружить более 200 взрывных устройств.

В мае президент Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За преданную службу". "Я наградил сапера Патрона, который не только помогает обезвреживать взрывоопасные предметы, но и помогает учить наших детей необходимым правилам безопасности на территории, где есть минная угроза", - сказал Зеленский во время церемонии награждения.

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