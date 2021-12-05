Умер кинопродюсер и создатель премии "Кинотавр" Марк Рудинштейн
Foto: Sputnik/Scanpix

Создатель премии "Кинотавр", продюсер Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет.

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Причина смерти не раскрывается. В ноябре Рудинштейн сообщал, что его госпитализировали с сердечным приступом.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе, с 1980-х годов он занимался организацией музыкальных и кинофестивалей. В 1990 году он провел "Фестиваль некупленного кино" в подмосковном Подольске, а спустя год — "Кинотавр" в Сочи.

Рудинштейн руководил "Кинотавром" до 2005 года, после чего передал права на проведение фестиваля Игорю Толстунову и его нынешнему президенту Александру Роднянскому.

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