Уснули все. В соцсетях потешаются над зрителями послания Путина

21 февраля российский президент Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Телезрители не смогли не обратить внимание на мрачность и скуку в выражениях лиц сидевших в зале политиков и делятся скриншотами в соцсетях.

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Многих из присутствовавших речь Путина, похоже, усыпила. А Дмитрия Медведева запечатлели прикорнувшим еще до начала выступления. Эльвира Набиуллина сидит с мрачным лицом, другие же откровенно скучают или спят.

Это я в KFC, смотрю на экран, где 87-й заказ только что переместился из столбца «Готовится» в «Готово», а мой 49-й не двигается уже полчаса. pic.twitter.com/o0GVytl2c0 — историк-алкоголик (@AlcoHistory) February 21, 2023