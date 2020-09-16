1 7
Знаменитый актер Рудольф Плепис потерял зрение
Увеличение груди в прямом эфире, куда уехал "Гермафродит" и нападение граммар-наци: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: PantherMedia/Scanpix

Как после пережитой трагедии живет бывшая министр Дагния Стаке, что сподвигло звезду телешоу на увеличение груди и как артистка Иоланда Суворова смогла выбраться из долговой ямы? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 7
Знаменитый актер Рудольф Плепис потерял зрение

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?