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Театр "Дайлес" уволил актрису за поддельный ковид-тест
Увольнение за поддельный ковид-тест и с кем спит Рамона Петравича: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Чем обернулся поддельный тест на коронавирус для одной из актрис театра "Дайлес", кому из известных латвийцев иногда лучше молчать, чем говорить, и кто такой лысый Патрик, с которым делит постель депутат Сейма Рамона Петравича? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Театр "Дайлес" уволил актрису за поддельный ковид-тест

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